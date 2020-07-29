В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции

Фото: vk.com/podslushano_v_suvorove1

Как сообщают очевидцы, в Суворове, примерно в 19.00, произошло смертельное ДТП с участием кроссовера Nissan X-Trail и ещё одного автомобиля.

По предварительным данным, водитель одной из машин пошёл на обгон на подъёме, но не успел завершить манёвр и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья – супруги с детьми.

Глава семейства, находившийся за рулём, погиб на месте. Его жена и дети были доставлены в больницу. Известно, что мужчина был сотрудником полиции, он ехал на личной машине в не служебное время. Для эвакуации пострадавших привлекался вертолёт санавиации. Обстоятельства случившегося выясняются.