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В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции
Фото: vk.com/podslushano_v_suvorove1

В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции

По предварительным данным, причиной трагедии стал неудачный обгон.

Как сообщают очевидцы, в Суворове, примерно в 19.00, произошло смертельное ДТП с участием кроссовера Nissan X-Trail и ещё одного автомобиля.

По предварительным данным, водитель одной из машин пошёл на обгон на подъёме, но не успел завершить манёвр и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья – супруги с детьми.

Глава семейства, находившийся за рулём, погиб на месте. Его жена и дети были доставлены в больницу. Известно, что мужчина был сотрудником полиции, он ехал на личной машине в не служебное время. Для эвакуации пострадавших привлекался вертолёт санавиации. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:42 +3
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