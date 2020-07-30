«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа
Начало игры в 19.00.
Стало известно расписание первого тура РПЛ. Тульский «Арсенал» начнет сезон 9 августа домашним матчем с «Ахматом». Игра состоится в 19.00 на Центральном стадионе.
Информация для тульских болельщиков по поводу посещения матчей в сезоне 2020/21 появится позже.
расписание первого тура рпл
8 августа (суббота)
- 16.00 «Химки» — ЦСКА
- 18.30 «Тамбов» — «Ростов»
9 августа (воскресенье)
- 17.00 «Уфа» — «Краснодар»
- 19.00 «Арсенал» — «Ахмат»
- 20.00 «Спартак» — «Сочи»
10 августа (понедельник)
- 17.00 «Урал» — «Динамо»
11 августа (вторник)
- 18.00 «Ротор» — «Зенит»
- 20.00 «Рубин» — «Локомотив»
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