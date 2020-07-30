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«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа

«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа

Начало игры в 19.00.

Стало известно расписание первого тура РПЛ. Тульский «Арсенал» начнет сезон 9 августа домашним матчем с «Ахматом». Игра состоится в 19.00 на Центральном стадионе.

Информация для тульских болельщиков по поводу посещения матчей в сезоне 2020/21 появится позже.

расписание первого тура рпл

8 августа (суббота)

  • 16.00 «Химки» — ЦСКА
  • 18.30 «Тамбов» — «Ростов»

9 августа (воскресенье)

  • 17.00 «Уфа» — «Краснодар»
  • 19.00 «Арсенал» — «Ахмат»
  • 20.00 «Спартак» — «Сочи»

10 августа (понедельник)

  • 17.00 «Урал» — «Динамо»

11 августа (вторник)

  • 18.00 «Ротор» — «Зенит»
  • 20.00 «Рубин» — «Локомотив»
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