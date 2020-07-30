«Арсенал» сыграет домашний матч с «Ахматом» 9 августа

Информация для тульских болельщиков по поводу посещения матчей в сезоне 2020/21 появится позже.

Стало известно расписание первого тура РПЛ. Тульский «Арсенал» начнет сезон 9 августа домашним матчем с «Ахматом». Игра состоится в 19.00 на Центральном стадионе.