новости
новости
Регистрация
Члены региональной Общественной палаты рассмотрят обращения туляков

Члены региональной Общественной палаты рассмотрят обращения туляков

Члены профильных комиссий дадут необходимые разъяснения по всем вопросам.

Общественная палата Тульской области возобновляет приём граждан. Публикуем расписание на август:

5 августа – Александр Федорович Симонов, комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения,

12 августа – Олег Анатольевич Глотов, комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий,

19 августа – Алексей Сергеевич Комиссаров, комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии.

26 августа – Игорь Вячеславович Крюков, комиссия по взаимодействию с общественными советами и ОНК.

Время приёма – с 10.00 до 12.00. Приемная находится по адресу: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:12 −1
Другие статьи по темам
Событие
Общественная палата Тульской областиприем гражданобращения туляковобщественники
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясногорске сотрудник УФСИН помогал осужденным отлынивать от исправительных работ
В Ясногорске сотрудник УФСИН помогал осужденным отлынивать от исправительных работ
Туляк стащил у своего соседа свиные языки
Туляк стащил у своего соседа свиные языки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.