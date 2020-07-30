Члены региональной Общественной палаты рассмотрят обращения туляков
Члены профильных комиссий дадут необходимые разъяснения по всем вопросам.
Общественная палата Тульской области возобновляет приём граждан. Публикуем расписание на август:
5 августа – Александр Федорович Симонов, комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения,
12 августа – Олег Анатольевич Глотов, комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий,
19 августа – Алексей Сергеевич Комиссаров, комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии.
26 августа – Игорь Вячеславович Крюков, комиссия по взаимодействию с общественными советами и ОНК.
Время приёма – с 10.00 до 12.00. Приемная находится по адресу: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Запись проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru.