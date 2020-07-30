Члены региональной Общественной палаты рассмотрят обращения туляков

Члены профильных комиссий дадут необходимые разъяснения по всем вопросам.

Общественная палата Тульской области возобновляет приём граждан. Публикуем расписание на август:

5 августа – Александр Федорович Симонов, комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения,

12 августа – Олег Анатольевич Глотов, комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг, потребительского рынка, агропромышленного комплекса и сельских территорий,

19 августа – Алексей Сергеевич Комиссаров, комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и демографии.

26 августа – Игорь Вячеславович Крюков, комиссия по взаимодействию с общественными советами и ОНК.