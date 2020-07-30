Фото: соцсети.
В ДТП на границе с Калужской областью пострадали двое взрослых и ребенок
Автоавария произошла утром 30 июля.
Сегодня утром на 58-м километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (граница Тульской и Калужской областей) произошло серьезное ДТП.
По предварительной информации, 26-летняя водитель ВАЗа не справилась с управлением и совершила наезд на металлический барьер. После этого машина врезалась во встречный Renault Arkana под управлением 38-летнего мужчины.
– В результате ДТП пострадали оба водителя и несовершеннолетний ребенок, мальчик 2010 года рождения, — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам
Место