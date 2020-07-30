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В ДТП на границе с Калужской областью пострадали двое взрослых и ребенок
Фото: соцсети.

В ДТП на границе с Калужской областью пострадали двое взрослых и ребенок

Автоавария произошла утром 30 июля.

Сегодня утром на 58-м километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (граница Тульской и Калужской областей) произошло серьезное ДТП.
 
По предварительной информации, 26-летняя водитель ВАЗа не справилась с управлением и совершила наезд на металлический барьер. После этого машина врезалась во встречный Renault Arkana под управлением 38-летнего мужчины.
 
– В результате ДТП пострадали оба водителя и несовершеннолетний ребенок, мальчик 2010 года рождения, — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:15 +5
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