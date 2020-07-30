В ДТП на границе с Калужской областью пострадали двое взрослых и ребенок

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Сегодня утром на 58-м километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (граница Тульской и Калужской областей) произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 26-летняя водитель ВАЗа не справилась с управлением и совершила наезд на металлический барьер. После этого машина врезалась во встречный Renault Arkana под управлением 38-летнего мужчины.

– В результате ДТП пострадали оба водителя и несовершеннолетний ребенок, мальчик 2010 года рождения, — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.