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Туляк поймал в Упе семикилограммового сазана
Фото предоставлены героем новости.

Туляк поймал в Упе семикилограммового сазана

Фотографиями своего улова мужчина поделился в социальных сетях.

Туляк Сергей Власов — заядлый рыболов. Недавно он поделился в соцсетях фотографией рыбы, которую ему удалось поймать в Упе. Семикилограммового сазана мужчина поймал в Туле неподалеку от Пролетарской набережной.
 
 
Корреспондент Myslo поговорил с удачливым рыболовом и расспросил о том, как ему удалось поймать такой улов.
 
– Я пришел на Упу к четырем утра. Клева особо не было. За все утро попался только один подлещик. Сазан клюнул в седьмом часу утра на перловку. Это пока моя самая крупная рыба.
 
Как рассказал Сергей Власов, рыбалкой он занимается с самого детства, и это занятие превратилось в хобби. Подобных по размеру карпов он ловил в прошлом году, и тоже на Упе.
 
 

Друзья, увлекаетесь рыбалкой? Расскажите в комментариях о своем самом крупном улове!

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:37 +8
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