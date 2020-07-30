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Туляк поймал в Упе семикилограммового сазана
Фотографиями своего улова мужчина поделился в социальных сетях.
Туляк Сергей Власов — заядлый рыболов. Недавно он поделился в соцсетях фотографией рыбы, которую ему удалось поймать в Упе. Семикилограммового сазана мужчина поймал в Туле неподалеку от Пролетарской набережной.
Корреспондент Myslo поговорил с удачливым рыболовом и расспросил о том, как ему удалось поймать такой улов.
– Я пришел на Упу к четырем утра. Клева особо не было. За все утро попался только один подлещик. Сазан клюнул в седьмом часу утра на перловку. Это пока моя самая крупная рыба.
Как рассказал Сергей Власов, рыбалкой он занимается с самого детства, и это занятие превратилось в хобби. Подобных по размеру карпов он ловил в прошлом году, и тоже на Упе.
Друзья, увлекаетесь рыбалкой? Расскажите в комментариях о своем самом крупном улове!