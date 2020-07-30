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ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

Данный сервис доступен предпринимателям Тульской области в Туле, Новомосковске, Алексине, Узловой, Щекино, Ефремове, Суворове.

ВТБ реализовал проект по открытию расчетного счета индивидуальным предпринимателям* в их присутствии. Теперь они могут стать клиентами банка всего за 20 минут – расчетный счет будет открыт сразу при посещении офиса ВТБ. Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей во всех регионах присутствия банка.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ** и предоставить только паспорт.

– Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчетного счета для ИП. Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов-физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП - это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка, – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.  

– Предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса. В рамках реализации пилота мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания. Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счета сотрудничество с ВТБ будет еще более востребованным, – прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ. 

Данный сервис доступен предпринимателям Тульской области во всех городах присутствия ВТБ в регионе – в Туле, Новомосковске, Алексине, Узловой, Щекино, Ефремове, Суворове.

 

*Для ИП – единоличного исполнительного органа

** справки по перечню офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, - в Контактном центре Банка по тел. 8-800-200-77-99

 

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