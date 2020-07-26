За попытку зарезать друга туляк получил 6,5 лет исправительной колонии

Советский районный суд г. Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд с учетом доказательств установил, что вечером 11 октября 2019 года во время ссоры мужчина ударил ножом своего знакомого в живот и шею. Потерпевший пытался скрыться от нападавшего в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, но злоумышленник продолжал преследование. Однако довести начатое до конца не смог. Его задержал охранник парка.

Пока ждали стражей порядка, пострадавшего отправили в больницу на попутной машине. Медики диагностировали у него ножевое ранение брюшной полости. После хирургической операции угроза жизни потерпевшему миновала. О подробностях происшествия можно почитать здесь.

Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.