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Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальная информация
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальная информация

26 июля, впервые с момента наблюдений, количество выздоровевших превысило количество зараженных.

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом. За прошедшую неделю пиковый показатель — 44 — приходится на вторник, 21 июля.

Судя по статистике, спад заболевших начался еще в начале июля и с каждым днем продолжается.

И 26 июля, впервые с момента наблюдений, количество выздоровевших превысило количество зараженных.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.

На данный момент Тульская область вышла из первых двух десяток самых зараженных субъектов РФ. Сейчас регион находится на 21 месте.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 19:16 +1
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