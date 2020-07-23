В Узловой экс-директора водоканала осудят за сокрытие доходов

Заместитель прокурора области Андрей Теребунов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего экс-директора организации, снабжающей водой Узловский район.

Он обвиняется в сокрытии крупной суммы денежных средств, с которых должна быть уплачена недоимка по налогам и страховым взносам. С января по сентябрь прошлого года руководитель ООО «К-Сервис» скрыл от налоговиков 4,5 млн рублей, перечислив деньги на счета контрагентов.

Сейчас предприятие обанкрочено. Бывший директор признал свою вину и полностью возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд.