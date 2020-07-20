В Тульской области проводится льготная стерилизация животных

В регионе с 15 июля проводится месячник льготной стерилизации животных. Уже 56 питомцев прошли стерилизацию и кастрацию. В рамках акции владельцы собак и кошек могут прооперировать питомца по сниженной цене.

Операции проводятся только по предварительной записи. Принять участие в месячнике можно, записавшись в одну из клиник, участвующих в акции.

участники акции

Государственное учреждение Тульской области «Богородицкое межрайонное объединение ветеринарии»

Узловая, ул. Садовая, д. 59. Телефон 8(48731) 6-44-35

Электронная почта: vet.uzlovaya@tularegion.ru

Сайт: http://vet-uzlovaya.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Ефремовское межрайонное объединение ветеринарии Тульской области»

Ефремов, ул. Новик, д. 4. Телефон 8(48741) 6-61-88.

Электронная почта: vet.efremov@tularegion.ru

Сайт: http://efremov-vet.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Кимовское межрайонное объединение ветеринарии»

Кимовск, ул. Березовая роща, д. 1. Телефон 8(48735) 5-88-42.

Электронная почта: vet.kimovsk@tularegion.ru.

Сайт: http://vetkimovsk.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Новомосковское межрайонное объединение ветеринарии»

Новомосковск, д. Малое-Колодезное, д. 109. Телефон 8(48762) 5-10-67.

Электронная почта: vet.novomoskovsk@tularegion.ru.

Сайт: http://nmsk-vet.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Одоевское межрайонное объединение ветеринарии»

Тульская область, п. Дубна, ул. Мира, д. 1. Телефон 8(48732) 2-11-52.

Электронная почта: vet.dubna@tularegion.ru.

Сайт: http://dubvettula.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Плавское межрайонное объединение ветеринарии»

Плавск, ул. Октябрьская, д. 35. Телефон 8(48752) 6-49-70.

Электронная почта: vet.plavsk@tularegion.ru.

Сайт: http://vet-plavsk.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Суворовское межрайонное объединение ветеринарии»

Суворов, ул. Садовая, д. 2. Телефон 8(48763) 2-01-95.

Электронная почта: vet.suvorov@tularegion.ru

Сайт: http://suvorovvet.ru.

Государственное учреждение Тульской области «Щекинское межрайонное объединение ветеринарии»

Щекино, ул. Болдина, 111. Телефон 8(48751) 4-36-33.

Электронная почта: vet.shekino@tularegion.ru.

Сайт: http://vet-schekino.ru/

Государственное учреждение Тульской области «Ясногорское межрайонное объединение ветеринарии»

Ясногорск, ул. Победы, д. 41. Телефон 8(48766) 2-10-86.

Электронная почта: vet.yasnogorsk@tularegion.ru

Сайт: http://vetyasno.ru/

Государственное учреждение Тульской области «Тульская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Тула, ул. Железнодорожная, д. 7-а. Телефон 8(4872) 43-08-58.

Электронная почта: vet.tulgorod@tularegion.ru

Сайт: http://горветст.рф

Государственное учреждение Тульской области «Тульская областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Тула, ул. Буденного, д. 81. Телефон 8(4872) 37-10-88

Электронная почта: vet.tulobl@tularegion.ru.

Сайт: http://vetobl.ru/.