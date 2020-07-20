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Внимание, водители: Приложение «Парковки Тулы» прекратило работу
Фото из архива Myslo.

Внимание, водители: Приложение «Парковки Тулы» прекратило работу

Автомобилистам нужно установить новый сервис.

С 20 июля приложение «Парковки Тулы» перестало поддерживаться. Это связано с переходом проекта «Парковочное пространство Тулы» на федеральное мобильное приложение «Горпарковки». Чтобы его установить, нужно кликнуть здесь.

«Горпарковки» включают весь функционал мобильного приложения «Парковки Тулы» и предоставляют дополнительные возможности, в частности, поиск и оплату парковок в 13 городах России.

Для входа в «Горпарковки» используйте свои логин и пароль приложения «Парковки Тулы». В этом случае в личном кабинете у пользователя сохранится доступ к счету и истории операций.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:26 +1
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