В Тульской области на подъезде к Романцево перевернулась Toyota

Фото УГИБДД.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 14 июля в 20.30 на 2-м километре автодороги «Донской – Богородицк автоподъезд к населенному пункту Романцево» Узловского района.

37-летний водитель Toyota Camry, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил различные травмы и был госпитализирован. Его 27-летняя пассажирка также получила различные травмы, но ей не потребовалась госпитализация, после оказания медпомощи она отправилась домой.