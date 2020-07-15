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В Тульской области на подъезде к Романцево перевернулась Toyota
Фото УГИБДД.

В Тульской области на подъезде к Романцево перевернулась Toyota

Пострадали два человека.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 14 июля в 20.30 на 2-м километре автодороги «Донской – Богородицк автоподъезд к населенному пункту Романцево» Узловского района.
 
37-летний водитель Toyota Camry, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.
 
В результате ДТП водитель получил различные травмы и был госпитализирован. Его 27-летняя пассажирка также получила различные травмы, но ей не потребовалась госпитализация, после оказания медпомощи она отправилась домой.
 
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