Конфликт из-за женщины: раненый туляк сумел выбить нож из рук убийцы и спастись

По версии следствия, мужчина едва не стал жертвой бывшего сожителя своей возлюбленной.

Вечером 11 июля в больницу из двора на улице Вознесенского в Туле привезли 35-летнего мужчину с ножевыми ранениями груди и лица.

По данному факту следователи СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ведомстве пояснили, что нападавший в ходе конфликта нанес «повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью, однако не смог довести до конца свои преступные намерения по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел оказать ему активное сопротивление и выбил нож».

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

По информации Myslo, конфликт произошел из-за женщины, с которой сейчас проживает 35-летний потерпевший. Злоумышленник же — бывший ее сожитель.