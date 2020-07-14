В карьере Узловского района утонул 16-летний парень

Фото из архива Myslo.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительным данным, 16-летний парень, не умея плавать, зашел в воду карьера, нырнул и не появился на поверхности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, этот затопленный карьер не предназначен для купания.

– В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.

Следственное управление в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.