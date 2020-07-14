Фото из архива Myslo.
В карьере Узловского района утонул 16-летний парень
Трагедия случилась в поселке Партизан.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительным данным, 16-летний парень, не умея плавать, зашел в воду карьера, нырнул и не появился на поверхности.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, этот затопленный карьер не предназначен для купания.
– В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.
Следственное управление в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.
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