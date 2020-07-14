При пожаре на ул. Галкина в Туле погиб пенсионер

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Днем 14 июля в доме № 15 на ул. Галкина в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что горит квартира на втором этаже, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 11.51.

По данным спасателей, первый из пяти направленных пожарных расчетов прибыл на место уже через 4 минуты, и еще 17 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения.

«Имеется пострадавший. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу из дома были спасены 15 человек. В квартире выгорел зал размером 3×5 кв. м, стены и потолок закоптились по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в результате происшествия погиб 67-летний мужчина. Его тело обнаружили на кухне.