В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы

Такая погода сохранится и 15 июля.

В Тульской области 14 июля из-за грозы, дождя и сильного ветра действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают, что такая погода сохранится и 15 июля.

Также туляков ждет небольшое похолодание. Ночью 15 июля столбики термометров будут показывать +13 градусов, днем температура воздуха прогреется лишь до +17 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Если вы находитесь в доме во время грозы:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре: