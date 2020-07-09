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Спасатели вывозят поваленные деревья с Казанской набережной: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Спасатели вывозят поваленные деревья с Казанской набережной: фоторепортаж

Специалисты ГУ МЧС России по Тульской области продолжают ликвидировать последствия прошедшего накануне шторма.

Аварийно-восстановительные работы прошли в разных районах города, в том числе на Казанской набережной, где шквальный ветер с корнем вырвал три больших дерева, которые упали в реку.

– Сформированы мобильные бригады для проведения аварийно-восстановительных работ, – рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Забаровский. – Силами личного состава специализированной пожарно-спасательной части и Тульского спасательного центра проведены аварийно-восстановительные работы по извлечению поваленных деревьев из Упы на Казанской набережной.

Группировка аварийно-восстановительных бригад насчитывает более 500 человек и 150 единиц техники. Около половины из них – силы тульского ГУ МЧС России.

Галерея
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 1
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 2
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 3
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 4
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 5
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 6
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 7
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 8
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 9
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 10
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 11
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 12
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 13
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 14
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 15
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 16
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 17
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 18
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 19
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 20
Аварийно-восстановительные работы на Казанской набережной, Фото: 21
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