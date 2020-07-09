Спасатели вывозят поваленные деревья с Казанской набережной: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Аварийно-восстановительные работы прошли в разных районах города, в том числе на Казанской набережной, где шквальный ветер с корнем вырвал три больших дерева, которые упали в реку.

– Сформированы мобильные бригады для проведения аварийно-восстановительных работ, – рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Забаровский. – Силами личного состава специализированной пожарно-спасательной части и Тульского спасательного центра проведены аварийно-восстановительные работы по извлечению поваленных деревьев из Упы на Казанской набережной.

Группировка аварийно-восстановительных бригад насчитывает более 500 человек и 150 единиц техники. Около половины из них – силы тульского ГУ МЧС России.