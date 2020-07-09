В Богородицке задержали троих мужчин, которые бросили своего знакомого умирать в лесу

Фото из архива Myslo.

В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Похищение человека, повлекшее по неосторожности его смерть».

Следователи и полицейские задержали злоумышленников, бросивших 32-летнего Дмитрия Ф. умирать привязанным к дереву под Богородицком.

Следствием установлено, что 1 июля трое местных жителей вывезли мужчину в лес, привязали к дереву пищевой пленкой и ушли. Несчастный скончался.

Похитители задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье «Похищение человека, повлекшее по неосторожности его смерть». Расследование продолжается.