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В Богородицке задержали троих мужчин, которые бросили своего знакомого умирать в лесу
Фото из архива Myslo.

В Богородицке задержали троих мужчин, которые бросили своего знакомого умирать в лесу

В ближайшее время им предъявят обвинение по статье «Похищение человека, повлекшее по неосторожности его смерть».

Следователи и полицейские задержали злоумышленников, бросивших 32-летнего Дмитрия Ф. умирать привязанным к дереву под Богородицком.

Следствием установлено, что 1 июля трое местных жителей вывезли мужчину в лес, привязали к дереву пищевой пленкой и  ушли. Несчастный скончался.    

Похитители задержаны,  решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу,  в ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье «Похищение человека, повлекшее по неосторожности его смерть». Расследование продолжается.

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