новости
новости
Регистрация
Подробности страшного ДТП в Кимовском районе: один умер, восемь человек пострадали
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Подробности страшного ДТП в Кимовском районе: один умер, восемь человек пострадали

Среди пострадавших – трое детей. По предварительным данным, водитель «десятки» вылетел на встречку и врезался в «Форд».

Ранее Myslo сообщал о ДТП, которое случилось 4 июля в Кимовском районе. В УМВД России по Тульской области раскрыли подробности происшествия.

По предварительным данным, в 12.05 на 125-м км автодороги Кашира – Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 выехал на встречку и врезался в «Форд Фокус».

В результате ДТП от полученных травм скончался водитель «десятки».

Пострадали пассажиры ВАЗа, 32-летняя женщина, 40-летний мужчина и ребенок 2018 года рождения, и «Форда», 8-летний мальчик, 14-летний парень и 68-летняя женщина. Их госпитализировали с различными травмами.

Водителю «Форда» и еще одной его пассажирке оказали медпомощь на месте.

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТПсмертельное ДТП
Место
Тульская областьКимовск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности
В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июля
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.