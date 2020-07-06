Подробности страшного ДТП в Кимовском районе: один умер, восемь человек пострадали

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Среди пострадавших – трое детей. По предварительным данным, водитель «десятки» вылетел на встречку и врезался в «Форд».

Ранее Myslo сообщал о ДТП, которое случилось 4 июля в Кимовском районе. В УМВД России по Тульской области раскрыли подробности происшествия.

По предварительным данным, в 12.05 на 125-м км автодороги Кашира – Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 выехал на встречку и врезался в «Форд Фокус».

В результате ДТП от полученных травм скончался водитель «десятки».

Пострадали пассажиры ВАЗа, 32-летняя женщина, 40-летний мужчина и ребенок 2018 года рождения, и «Форда», 8-летний мальчик, 14-летний парень и 68-летняя женщина. Их госпитализировали с различными травмами.

Водителю «Форда» и еще одной его пассажирке оказали медпомощь на месте.

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.