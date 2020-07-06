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В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Это связано с аномальной жарой.

6 июля в Тульской области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Синоптики предупреждают, что сегодня температура воздуха может подняться до +30 градусов, а завтра до +32. Кроме этого, в некоторых районах региона в ближайшие двое суток возможны грозы.

Ночью 7 июля на западе Центральной России, с приближением активного атмосферного фронта, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на остальной территории округа в области повышенного атмосферного давления обойдется без существенных осадков, местами ожидается туман.

Днем 7 июля и в течение суток 8 июля в большинстве областей ЦФО пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах не исключен град. При грозах ветер будет усиливаться до 12-17 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью 7 июля +13…+20°, 8 июля +18…+25°, на северо-западе +12…+17°; днем +27…+34°, на западе округа +19…+26°.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре:

  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону –«01» или с мобильного – «112» и «101».

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:03 +1
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