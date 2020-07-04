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В ДТП в Кимовском районе пострадали семь человек
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП в Кимовском районе пострадали семь человек

Авария произошла на 4-м км автодороги «Кимовск — Донской».

Авария произошла 4 июля около 12.40. На автодороге «Кимовск — Донской» столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «Форд Фокус».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.  По имеющейся информации, в результате происшествия пострадали 7 человек, из которых трое несовершеннолетних. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Личный состав ПСЧ-55 для извлечения пострадавшего применял аварийно-спасательный инструмент «Эконт».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства происшествия, в том числе личности пострадавших и их точное количество, выясняются.

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