В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июля
Публикуем актуальную информацию.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.
Полную статистику за всё время смотрите здесь:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:34, 9 3131 0
сегодня, в 10:27, 6 1867 0
сегодня, в 10:15, 24 1351 1
вчера, в 16:58, 28 6855 1
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