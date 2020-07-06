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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июля

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июля

Публикуем актуальную информацию.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.

Полную статистику за всё время смотрите здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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