В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июля

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.

Полную статистику за всё время смотрите здесь:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: