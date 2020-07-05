В Горелках в жилом доме произошел пожар

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".

Как стало известно Myslo, днем 5 июля в Туле на улице Большой, 8 (Горелки) загорелся двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, очаг возгорания был в квартире на первом этаже.



Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

На момент публикации новости пожарным удалось справиться с открытым огнем. В данный момент известно, что погибших в результате пожара нет. Предварительно есть информация об одной пострадавшей — женщина надышалась угарным газом.

Всё подробности происшествия устанавливаются.