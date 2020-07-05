Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".
В Горелках в жилом доме произошел пожар
Информация о происшествии уточняется.
Как стало известно Myslo, днем 5 июля в Туле на улице Большой, 8 (Горелки) загорелся двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, очаг возгорания был в квартире на первом этаже.
Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».
На момент публикации новости пожарным удалось справиться с открытым огнем. В данный момент известно, что погибших в результате пожара нет. Предварительно есть информация об одной пострадавшей — женщина надышалась угарным газом.
Всё подробности происшествия устанавливаются.
Другие статьи по темам
Событие
Место