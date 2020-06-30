Туляк, грозивший взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, получил 11 лет

Фото из архива Myslo.

Александр Братчиков проведёт два с половиной года в тюрьме, а еще восемь с половиной – в колонии строгого режима.

Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Тулы Александру Братчикову, который в августе прошлого года пытался устроить взрыв в своей квартире на ул. Пузакова, а потом выкрикивал из окна призывы к окружающим взрывать другие квартиры. Расследованием инцидента занимались УФСБ России по Тульской области и региональная полиция.

Суд проводил выездные заседания в Туле, в качестве свидетелей были допрошены очевидцы, полицейские, в зале суда побывали и наши журналисты.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Братчикова вменяемым: согласно заключению экспертов, он полностью отдавал отчет своим действиям.

Братчикову вменяли две статьи: ст. 205.2 ч. 1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности); ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 1 УК РФ (покушение на террористический акт).

Суд приговорил Братчикова к 11 годам лишения свободы по совокупности преступлений. При этом два с половиной года из них он проведет в тюрьме, а восемь с половиной — в колонии строгого режима.

Напомним , 14 августа 2019 года житель дома № 18 по ул. Пузакова угрожал взорвать дом. Он заперся в своей квартире и пытался взорвать ее, повредив газовый шланг. При этом Братчиков был вооружен топором и молотком. Вместе с ним в жилище находилась его знакомая.

Часть жильцов дома эвакуировали, а оперативно прибывшие на место газовщики перекрыли в подъезде газ.

Переговоры с дебоширом велись через разбитое окно, подоконник которого был залит кровью, и продолжались около полутора часов. В ходе них мужчина потребовал бутылку алкоголя, шоколадку, листок и авторучку.

Братчиков выкрикивал в адрес полицейских угрозы и оскорбления, призывал собравшихся на шум прохожих совершать действия, которые могли повлечь массовые жертвы и серьезные разрушения.