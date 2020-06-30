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Туляк, грозивший взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, получил 11 лет
Фото из архива Myslo.

Туляк, грозивший взорвать пятиэтажку на ул. Пузакова, получил 11 лет

Александр Братчиков проведёт два с половиной года в тюрьме, а еще восемь с половиной – в колонии строгого режима.

Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Тулы Александру Братчикову, который в августе прошлого года пытался устроить взрыв в своей квартире на ул. Пузакова, а потом выкрикивал из окна призывы к окружающим взрывать другие квартиры. Расследованием инцидента занимались УФСБ России по Тульской области и региональная полиция.
 
 
Суд проводил выездные заседания в Туле, в качестве свидетелей были допрошены очевидцы, полицейские, в зале суда побывали и наши журналисты.
 
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Братчикова вменяемым: согласно заключению экспертов, он полностью отдавал отчет своим действиям.
 
Братчикову вменяли две статьи: ст. 205.2 ч. 1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности); ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 1 УК РФ (покушение на террористический акт).
 
 
Суд приговорил Братчикова к 11 годам лишения свободы по совокупности преступлений. При этом два с половиной года из них он проведет в тюрьме, а восемь с половиной — в колонии строгого режима.
 
Напомним, 14 августа 2019 года житель дома № 18 по ул. Пузакова угрожал взорвать дом. Он заперся в своей квартире и пытался взорвать ее, повредив газовый шланг. При этом Братчиков был вооружен топором и молотком. Вместе с ним в жилище находилась его знакомая.
 
 
 
Часть жильцов дома эвакуировали, а оперативно прибывшие на место газовщики перекрыли в подъезде газ.
 
Переговоры с дебоширом велись через разбитое окно, подоконник которого был залит кровью, и продолжались около полутора часов. В ходе них мужчина потребовал бутылку алкоголя, шоколадку, листок и авторучку.
 
 
Братчиков выкрикивал в адрес полицейских угрозы и оскорбления, призывал собравшихся на шум прохожих совершать действия, которые могли повлечь массовые жертвы и серьезные разрушения. 
 
Спустя некоторое время полицейские смогли проникли в квартиру по приставной лестнице. 
 
 
 

 
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:10 +1
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