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Заболевшего жителя Ефремова доставили в Новомосковск вертолетом
Фото минздрава Тульской области.

Заболевшего жителя Ефремова доставили в Новомосковск вертолетом

29 июня санавиация совершила очередной вылет в Тульскую областную больницу.

Жителя Ефремова, который был госпитализирован в Тульскую областную клиническую больницу и находился в тяжелом состоянии, нужно было доставить в Новомосковск для продолжения лечения. 

На борту вертолета — врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер.

«Есть правило „Золотого часа“ — это промежуток времени, в который пациента с тяжелыми травмами, ожогами или сосудистыми заболеваниями необходимо доставить в медучреждения и оказать ему необходимую помощь. Тогда последствия для его здоровья будут минимальными», — говорит Тамара Нефедова, врач анестезиолог-реаниматолог авиационной медицинской бригады Центра медицины катастроф.

С января текущего года Центр медицины катастроф пользуется услугами авиакомпании «СКОЛ». В распоряжении санавиации — один вертолет «АНСАТ». Просторная кабина вертолета с низким уровнем шума и вибраций позволяет перевезти одного лежачего пациента или двух сидячих. 

Санитарная модификация вертолета включает съемные носилки и места для медперсонала. Во время доставки пациента медицинская бригада при необходимости может в воздухе выполнить интубацию и сердечно-легочную реанимацию.

По словам командира воздушного судна Владимира Пахольского, от пилота санавиации требуются максимальная собранность и способность быстро принимать решения.

«Санитарная авиация имеет свои особенности: нужно плавно набирать и снижать высоту, чтобы ни в коем случае не навредить пациенту», — отметил Владимир Пахольский.

 

Санавиация работает в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» и обеспечивает доступность и качество медицинской помощи жителям региона.

Использование санавиации позволяет снизить смертность благодаря своевременной доставке больных месту лечения — прежде всего, при ДТП и сердечно-сосудистых патологиях.

 

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