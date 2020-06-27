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За сутки в Тульской области поймали четырех пьяных водителей-рецидивистов
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области поймали четырех пьяных водителей-рецидивистов

Им грозит уголовная ответственность.

В ходе осуществления ежедневной надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Тульской области за прошедшие сутки выявили четырёх водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причём данное правонарушение ими совершено повторно. Ими оказались 30-летний житель Пролетарского округа Тулы, 56-летний житель Новомосковска, 40-летний житель Болохово и 29-летний житель Калуги.   

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водитель будет привлечён к уголовной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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