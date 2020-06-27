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С 1 июля лекарственные препараты подлежат специальной маркировке

С 1 июля лекарственные препараты подлежат специальной маркировке

Прежде всего мера необходима для борьбы с контрафактной продукцией и нелегальной предпринимательской деятельностью.

26 июня под председательством первого заместителя Губернатора – председателя правительства Тульской области Валерия Шерина состоялось очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

На нем обсуждались вопросы противодействия незаконному обороту и производству медицинской, алкогольной, табачной продукции.

Лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные с 1 июля 2020 года, подлежат обязательной маркировке. Прежде всего она необходима для борьбы с контрафактной продукцией и нелегальной предпринимательской деятельностью. На упаковке или этикетке будет размещаться уникальный код, где зашифрована подробная информация о продукте.

По итогам заседания профильным ведомствам поручено контролировать соблюдение правил торговли лекарственными препаратами, а также провести разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости регистрации товаров в единой национальной системе «Честный ЗНАК».

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в первом квартале этого года зафиксирован рост числа отравлений алкогольной продукцией по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Валерий Шерин поручил усилить мероприятия по пресечению оборота контрафактного алкоголя и контроль за соблюдением правил торговли спиртосодержащей и табачной продукцией. 

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