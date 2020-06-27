«Ростов» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:1

Сегодня оружейники играют на выезде. Болеем за красно-желтых вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

87' Двойная замена и у «Ростова»: Долгов заменил Ионова, Черкес — Зайнутдинова.

86' Из-за фолов игра у нас постоянно прерывается. Слишком много нарушений в концовке тайма.

83' Игорь Черевченко успевает дать какие-то наставления Кингсу, пока футболист скидывает аут.

81' Моментище у «Арсенала»! Луценко снова пытался забросить в ворота через себя, однако не попал по мячу. Следом Ламек Банда мог забивать гол, но сыграл неудачно.

79' Мало времени остается, чтобы оружейники хотя бы сравняли счет. Но мы верим в команду и продолжаем болеть за туляков!

78' Еще одна двойная замена у «Арсенала»: Максим Володько заменил Виктора Альвареса, Ламек Банда — Эванса Кангву.

77' Тут же желтый свет видит перед собой Ковалев. Жестко сыграл против соперника.

76' Очередная желтая в матче: Денисов наступил на ногу Прошлякову.

76' Футболисты «Ростова» похоже решили немного потянуть время. Долго вводят мяч в игру.

72' Сразу же ответ от туляков. Горбатенко мощно пробивал в ближний угол — Песьяков на месте.

71' Какая же крутая атака вышла у «Ростова»! Всех соперников раскидали ростовчане. Последний удар наносил Ионов — с убойной позиции он промахнулся! «Арсеналу» сейчас просто нереально повезло.

70' Сразу после возобновления игры желтую получил Горбатенко за фол против Глебова.

68' Пауза в матче, чтобы футболисты пополнили водный баланс.

66' Замены у обеих команд. У «Ростова» переболевший коронавирусом Байрамян вышел вместо Саплинова, у «Арсенала» вместо Хагуша играет Юрий Ковалев, вместо Чаушича — Кингс Кангва.

66' Козлов получил предупреждение.

65' Владение мячом 40% на 60% в пользу оружейников.

63' Футболисты сигнализируют арбитру, что в штрафной мяч попал в руку кому-то из ростовчан. Видеоповтор показал, что всё было чисто.

61' Альварес на всех парах полетел к воротам «Ростова», но футболиста сбил с ног Глебов. Желтая карточка.

59' Сразу же замена в составе «Арсенала». Вместо Ломовицкого играет Игорь Горбатенко.

58' ГООООООООООООООЛ!!! 2:1! Луценко!

Атака развернулась на левом фланге. Кангва отправил пас на Лесового, тот скинул мяч в центр штрафной прямо на голову Евгению. В этот раз наш нападающий не промахнулся!

57' Лесовой упал в штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.

55' Опасно! Ионов сбросил пас на Прошлякова, тот мощным ударом отправил мяч мимо ворот «Арсенала».

52' Замена у хозяев. Прошляков вышел на поле вместо Шомуродова.

51' Ответка от «Ростова». Козлов скинул пас на голову Шомуродову, тот прострелил по воротам Лодыгина. Юрий сделал отличный сейв, вытащив мяч из угла.

50' Снова опасно у ворот Песьякова! Лесовой промчался по флангу, отдал пас в штрафную на Луценко. Тот замешкался и решил пробить по воротам пяткой. Защита накрыла этот удар.

49' Момент! Костадинов едва не закрутил мяч в ближний угол!

48' «Арсенал» убежал в контратаку. Ломовицкий отдал пас на Кангву, тот не сумел обыграть Козлова на подступах к штрафной.

46' Сразу же «Арсенал» разгоняет атаку. Луценко получил пас от Ломовицкого в штрафную, но не очень точно. Евгений не смог дотянуться до мяча.

46' Продолжаем матч. Второй тайм. Ну что, надеемся, Игорь Черевченко нашел нужные слова, чтобы его подопечные переломили ход игры.

Статистика первого тайма. Как видим, «Арсенал» немного больше владеет мячом, чем «Ростов».

Кстати, если вы до сих пор не знаете, где посмотреть матч бесплатно, ловите ссылку.

Друзья, как вам первый тайм? Делитесь мнением в комментариях!

Перерыв.

45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' И этот угловой голкипер «Ростова» потащил.

44' Две классные атаки провели оружейники. Решающий удар в дальний угол наносил Альварес — Песьяков перевел мяч на угловой.

43' Еще один угловой для «Арсенала». Ломовицкий навесил мяч в центр штрафной, футболисты «Ростова» надежно сыграли на втором этаже.

42' Ломовицкий здорово обыгрался в штрафной с Луценко, Евгений пробил, но соперник успел подставиться под мяч.

39' Неплохой момент у «Арсенала»! Хагуш отправил диагональную передачу на Чаушича в штрафную, но Горан упал и не смог приять пас как следует.

38' Арсенальцы могли провести неплохую атаку, но она получилась слишком медленной — ростовчане успели вернуться к своей штрафной.

35' Футболисты «Ростова» помчались в атаку Григалава бесцеремонно оттолкнул Зайнутдинова подальше от мяча.

33' В следующем эпизоде Луценко получил «горчичник» за подкат против Чистякова.

32' Ломовицкий отправил пас в штрафную, а там Луценко собирался отправить мяч в ворота ударом через себя. Не вышло.

32' Альварес решился на дальний удар, ростовчане отбились. Угловой.

30' Да что ж такое! Опять не успели оружейники за соперником, что едва не привело к третьему забитому мячу. В этот раз Лодыгин сыграл надежно.

29' Еще один угловой для «Арсенала» с правого фланга — футболисты «Ростова» вынесли мяч подальше от ворот.

28' Козлову потребовалась помощь врачей после столкновения с Чаушичем.

27' Оружейники заработали угловой. Ломовицкий отправил подачу в штрафную, Луценко едва коснулся мяча головой.

26' Команды немного перевели дух, и игра возобновилась.

24' Небольшая пауза в матче для водопоя.

22' «Ростов» практически полностью контролирует игру. В редких случаях арсенальцы перехватывают инициативу. Команде Черевченко нужно срочно взбодриться!

19' «Арсенал» пошел в затяжную атаку. Последний удар наносил Лесовой — мяч забрал вратарь Песьяков.

17' 2:0, друзья. Ионов забивает головой точно в угол ворот.

Смотрим гол:

15' Саплинов простреливал по воротам Лодыгина из-за пределов штрафной — очень неточно.

14' Пока «Арсеналу» не удается надолго зацепиться за мяч.

11' «Ростов» по-прежнему идет вперед. Футболисты устроили штурм ворот Лодыгина. К счастью, Григалава успел выбить мяч из-под ног Саплинова.

10' Денисов получил желтую карточку за срыв атаки.

8' Момент у Лесового! Даниил забежал в штрафную и попытался закрутить мяч в дальний угол. Мяч пролетел мимо ворот.

6' Саплинов сфолил на Лесовом, очень быстро туляки разыграли штрафной. Дельной атаки на ворота Песьякова не получилось.

5' Снова мяч у «Ростова», разгоняют атаку хозяева по левому флангу. Но тут надежно сыграл Хагуш.

3' Нарушение на половине поля «Арсенала», сфолил Костадинов. Штрафной пробил Козлов — мяч пролетел намного выше ворот.

2' Очень неприятное начало матча, но тем не менее у оружейников еще полно времени, чтобы отыграться. Давайте, парни!

1' Не прошла и минута, как «Арсенал» пропустил гол! Мяч в ворота Лодыгина забил Павел Мамаев ((.

А вот и сам гол:

1' Звучит стартовый свисток! Поехали!

0' Игру «Ростов» — «Арсенал» рассудит главный арбитр Владимир Москалев.

0' Результаты 24-го тура РПЛ:

«Ахмат» — «Сочи» — 1:1, «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1, «Спартак» — «Уфа» — 0:0, «Рубин» — «Локомотив» — 0:2.

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

0' А еще нас ждет битва бомбардиров! Элдор Шомуродов и Евгений Луценко — одни из лучших нападающих в этом сезоне. Игрок «Ростова» занимает вторую строчку списка бомбардиров, забив 11 мячей, а наш оружейник — четвёртую с 10 голами.

0' Предыдущий матч между «Арсеналом» и «Ростовом» состоялся в Туле 28 июля 2019 года. Тогда гости выиграли со счетом 3:2.

0' Немного статистики. В рамках РПЛ команды встречались между собой девять раз: трижды побеждал «Ростов», дважды — «Арсенал». Четыре раза была зафиксирована ничья.

0' Сразу посмотрим на составы. У «Арсенала» впервые ворота будет защищать Юрий Лодыгин. Такой вот дебют в концовке чемпионата. Капитаном сегодня у нас будет Анри Хагуш. К слову, этот матч для него станет 99-м в красно-желтой футболке.

У «Ростова» играет основа. Интересно, что в запасе у них Байрамян, переболевший коронавирусом.

0' Почему эта игра приковывает взгляды футбольного общества? Наверняка вы знаете о вспышке коронавируса, которая случилась в стане «Ростова». Шесть игроков оказались заражены коронавирусной инфекцией. Из-за этого всю команду посадили на карантин на две недели, который исчислялся с 13 июня.

На матч с «Сочи» желто-синие выставили игроков молодежки и были нещадно биты. Как итог — 10:1 в пользу взрослых футболистов.

Такой состав мог бы появиться и в матче с «Арсеналом». Но как раз сегодня изоляция для команды Карпина завершилась.

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня тульский «Арсенал» играет на выезде с «Ростовом». Матч обещает быть жарким и интересным. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Болеем за оружейников вместе с Myslo!