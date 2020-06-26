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Туляк получил штраф в 350 тысяч рублей за организацию интернет-казино
Фото из архива Myslo.

Туляк получил штраф в 350 тысяч рублей за организацию интернет-казино

Гражданин вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд установил, что подсудимый с 1 марта по 16 августа 2019 года купил не менее 22 компьютеров, разместил их в нежилом помещении в Зареченском районе Тулы. Затем подключил ПК к локальной сети, оборудовал помещение под игорное заведение. Там подсудимый проводил азартные игры на деньги с использованием игрового оборудования.

За указанный период подсудимый получил доход на сумму не менее 100 тысяч рублей.

Гражданин вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 350 000 рублей.

Мера пресечения в отношении осужденного оставлена прежней — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
вчера, в 23:10 +1
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