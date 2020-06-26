27 июня новое здание Тульского экзотариума вновь откроется для посетителей

Об этом Myslo сообщили в зоопарке.

Новая экспозиция «Под пологом тропического леса» распахнет свои двери ровно в 12.00 и будет работать до 20.00.



Далее, все лето в воскресенье, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу зоопарк будет открыт с 10.00 до 20.00.

Каждый понедельник — санитарный день.

Касса работает с 10.00 до 19.00.



В экзотариуме отмечают, что в работе возможны перерывы на санобработку помещения: это связано с санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

«Ради своего здоровья и здоровья окружающих мы просим отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать правила посещения зоопарка, а также ограничения, введенные в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, которая внесла свои коррективы мы просим отнестись к ним с пониманием».

Обязательно наличие медицинской маски.

Правила посещения экзотариума В целях безопасности возможно посещение и проведение индивидуальных экскурсий (1−2 человека) и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек (обязательна предварительная запись по телефону: (4872) 77−01−18, доб.2 для посещения группой из 3−5 человек, или получения экскурсионных услуг) и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5−2 м.

Обязательно выдерживайте дистанцию не менее полутора метров между Вами и другими людьми.

Обрабатывайте руки антисептиками, или тщательно мойте их с мылом как можно чаще. Антисептиком можно воспользоваться у стойки контролёра при входе в здание.

Тщательно вытирайте ноги о дезинфицирующий коврик при входе в здание.

Старайтесь не касаться лица руками.

Отнеситесь с пониманием к измерению температуры работниками экзотариума с помощью бесконтактного термометра.

Старайтесь не прикасаться руками к различным поверхностям, особенно к стёклам.

В экзотариуме сняли прикольный и познавательный ролик о правилах поведения. Посмотрите!

В соответствии с п. 1.6 Указа № 41 от 30 апреля 2020 г., зоопарк вправе: не допускать в здание и не оказывать услуги гражданам, не соблюдающим означенные санитарные требования, а также обязать покинуть помещение зоопарка в случае несоблюдения правил без компенсации стоимости входного билета.