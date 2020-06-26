Туляк «добил» свою машину на месте ДТП

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Молодой человек снял с нее некоторые элементы и попрыгал на крыше.

Днем 26 июня на ул. Болдина в Туле столкнулись старенький ВАЗ и BMW. Предположительно, у водителя отечественной легковушки не было прав и машину должны были отвезти на штрафстоянку.

Молодой человек решил не забирать оттуда автомобиль и очень своеобразно проводил его в «последний путь». Прямо на месте ДТП владелец вместе с приятелями снял с машины некоторые элементы, нанес несколько ударов по кузову, а затем еще и попрыгал по крыше.