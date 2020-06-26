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В 2020 году в Тульской области установят четыре площадки для сдачи норм ГТО
Фото из архива.

В 2020 году в Тульской области установят четыре площадки для сдачи норм ГТО

Их установят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» появятся в Туле, Дубне, Кимовске и Ясногорске.

Как сообщил заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин, на эти цели из федерального бюджета было выделено более 11 млн рублей.

На площадках установят силовые и уличные тренажеры, гимнастические скамьи, турники, брусья, рукоходы — всё, что необходимо не только для подготовки к сдаче норм ГТО, но и для регулярных тренировок.

«Новые площадки ГТО размещаются рядом с действующими объектами, таким образом, создается спортивный кластер. Это позволяет на одном тренировочном пространстве заниматься целым рядом дисциплин», — сказал Александр Россихин.

По итогам 2019 года физкультурой и спортом систематически занимались 42,5% жителей Тульской области. В прошлом году в регионе было установлено восемь площадок в восьми муниципалитетах.

 
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