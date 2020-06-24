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Мужчину, 20 лет назад убившего приятеля под Тулой, экстрадировали из Норвегии в Россию
Фото: bukhglobal.com

Мужчину, 20 лет назад убившего приятеля под Тулой, экстрадировали из Норвегии в Россию

Преступник долгое время находился в международном розыске и был задержан осенью прошлого года.

Правоохранительные органы Королевства Норвегия передали российской стороне мужчину, долгое время находившегося в международном розыске за убийство.

Преступление было совершено в сентябре 1999 года в Ленинском районе Тульской области. Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник на почве неприязненных отношений убил приятеля.

Известно, что задержанного зовут Дмитрий Вершинин. Он был задержан в Норвегии осенью 2019 года и экстрадирован на родину по требованию Генеральной прокуратуры России.

Передача подозреваемого произошла на международном автомобильном пункте пропуска «Борисоглебск – Стурскуг», поскольку авиасообщение между Россией и Норвегией приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:40 +5
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