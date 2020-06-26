В Туле в определенные часы запретят движение на участке ул. Демонстрации

Ограничения будут действовать несколько дней. Заранее выбирайте пути объезда.

В Туле на ул. Демонстрации, на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова, из-за ремонта дороги с 26 по 28 июня запретят остановку и стоянку транспорта, а также ограничат движение.

Как сообщает городская администрация, ограничения будут действовать с 8.00 до 22.00.

На это время изменится схема движения пассажирского транспорта: