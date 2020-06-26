В Туле в определенные часы запретят движение на участке ул. Демонстрации
Ограничения будут действовать несколько дней. Заранее выбирайте пути объезда.
В Туле на ул. Демонстрации, на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова, из-за ремонта дороги с 26 по 28 июня запретят остановку и стоянку транспорта, а также ограничат движение.
Как сообщает городская администрация, ограничения будут действовать с 8.00 до 22.00.
На это время изменится схема движения пассажирского транспорта:
- автобус № 12 (завод РТИ — Птицефабрика «Тульская») — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе
- маршрутка № 55 (Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)) — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.
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