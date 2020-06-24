В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В микрорайоне Левобережный поселка Осиновая Гора полицейские задержали 27-летнего жителя Рязанской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Его удалось вычислить сотрудникам УКОН УМВД при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

По данным полиции, мужчина некоторое время назад приехал в Тульскую область специально, чтобы продавать наркотики. Он снял квартиру, где расфасовывал товар для дальнейшего распространения.

Оперативникам поступила информация, что наркодилер в определенный день приедет из Москвы с крупной партией амфетамина.

При подходе к дому его задержали бойцы спецподразделения «Гром». Полицейские обнаружили у задержанного почти 1 кг психотропного вещества амфетамин.

- В дальнейшем при проведении обыска на съемной квартире изъяты упаковки, электронные весы, а также различные виды наркотиков, в том числе и кокаин. Также в областном центре оперативниками были обнаружены и изъяты уже заложенные мужчиной тайники с наркотиками, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.