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В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В микрорайоне Левобережный поселка Осиновая Гора полицейские задержали 27-летнего жителя Рязанской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Его удалось вычислить сотрудникам УКОН УМВД при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

По данным полиции, мужчина некоторое время назад приехал в Тульскую область специально, чтобы продавать наркотики. Он снял квартиру, где расфасовывал товар для дальнейшего распространения.

Оперативникам поступила информация, что наркодилер в определенный день приедет из Москвы с крупной партией амфетамина.

При подходе к дому его задержали бойцы спецподразделения «Гром». Полицейские обнаружили у задержанного почти 1 кг психотропного вещества амфетамин.

- В дальнейшем при проведении обыска на съемной квартире изъяты упаковки, электронные весы, а также различные виды наркотиков, в том числе и кокаин. Также в областном центре оперативниками были обнаружены и изъяты уже заложенные мужчиной тайники с наркотиками, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 1
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 2
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 3
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 4
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 5
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 6
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 7
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 8
В Туле спецотряд «Гром» задержал наркодилера с крупной партией амфетамина, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:47 +4
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