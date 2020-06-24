В тульские больницы поступило оборудование для офтальмологических операций

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Три хирургических микроскопа стоимостью более 8,5 млн рублей каждый, были закуплены на средства регионального бюджета.

В Тульскую областную клиническую больницу, Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина и Новомосковскую городскую клиническую больницу поступили хирургические офтальмологические микроскопы.

Каждый из приборов стоит 8,75 млн рублей, средства на закупку были выделены из областного бюджета. Микроскоп позволяет получать высокое качество изображения во время операции. Его оптическая система подстраивается под внешнюю среду, компенсирует потерю света и визуализирует самые мелкие анатомические детали.

Ассистент хирурга может самостоятельно произвести индивидуальную тонкую настройку фокуса. В прибор встроен фильтр, который позволяет хирургу работать с лазерным оборудованием без защитных очков.

– Микроскоп оснащен специальным модулем для выполнения более сложных и точных операций, в частности, на стекловидном теле и сетчатке глаза. С новым оборудованием мы будем осваивать новые операции, и повышать уровень доступности хирургического лечения для туляков, – отметила главный офтальмолог Тульской области, заведующая офтальмологическим отделением областной клинической больницы Маргарита Лерман.

Ежегодно в Тульской области выполняется более 6000 офтальмологических операций. Новое оборудование позволит сократить время ожидания для пациентов. Ряд операций, которые туляки раньше делали в профильных клиниках, теперь будут доступны в Тульской области.