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В Плавском районе пропала женщина

В Плавском районе пропала женщина

Ольгу Жучкову не могут найти с 22 июня.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 46-летней Ольги Жучковой, которая 22 июня ушла из дома в д. Диктатура (Плавский район) и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, до плеч. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:00 +1
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Тульская областьПлавский район

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