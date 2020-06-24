В Плавском районе пропала женщина

Ольгу Жучкову не могут найти с 22 июня.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 46-летней Ольги Жучковой, которая 22 июня ушла из дома в д. Диктатура (Плавский район) и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, до плеч. Женщина нуждается в медицинской помощи.