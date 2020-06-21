Туляк украл припаркованный у супермаркета велосипед

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В Туле полицейские раскрыли кражу велосипеда. Предполагается, что умысел у подозреваемого возник в тот момент, когда он увидел транспортное средство припаркованным у входа одного из сетевых супермаркетов.

Злоумышленник беспрепятственно забрал его и скрылся. Кроме того, в сумке на раме велосипеда лежал мобильник. Поэтому, общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«При проведении оперативных мероприятий и изучении записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 40-летний неработающий ранее судимый мужчина, проживающий поблизости от места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном. У него было обнаружено и изъято похищенное. Сейчас в отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).