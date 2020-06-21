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Туляк украл припаркованный у супермаркета велосипед
Изображение Hin und wieder gibts mal was. с сайта Pixabay

Туляк украл припаркованный у супермаркета велосипед

Преступника вычислили благодаря записи камер видеонаблюдения.

В Туле полицейские раскрыли кражу велосипеда. Предполагается, что умысел у подозреваемого возник в тот момент, когда он увидел транспортное средство припаркованным у входа одного из сетевых супермаркетов.
 
Злоумышленник беспрепятственно забрал его и скрылся. Кроме того, в сумке на раме велосипеда лежал мобильник. Поэтому, общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
 
«При проведении оперативных мероприятий и изучении записей камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 40-летний неработающий ранее судимый мужчина, проживающий поблизости от места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый признался в содеянном. У него было обнаружено и изъято похищенное. Сейчас в отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +12
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