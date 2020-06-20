В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор

Незрячим и так тяжело передвигаться по городу, а тут еще и во дворе собственного дома поджидает опасность.

В редакцию Myslo обратился житель дома №7 по ул. Энергетиков в Щекино Александр Савкин, он инвалид по зрению и является председателем местного отделения Всероссийского общества слепых.

Александр Савкин – В нашем доме очень много людей, которые являются полностью слепыми или имеют ограниченную возможность видеть, потому что раньше в нем получали жилье те, кто являлся членом щекинского отделения Всероссийского общества слепых, – рассказал мужчина. – Сейчас подавляющее большинство жителей его – пенсионеры.

Незрячим и так тяжело передвигаться по городу, а когда еще в собственном дворе поджидает опасность, то и вовсе лишний раз подумаешь, прежде чем отправляться даже в магазин или к врачу. После проливных дождей двор в глубоких лужах.

– Двор в ямах, ограждение, по которому должны ориентироваться те, кто плохо видит, перекошено. Мы много раз обращались и в местную нашу администрацию, и в управляющую компанию. Никому нет дела до слепых и в каком жилье они живут! – отмечает он.

Александр Савкин надеется, может прокуратура и ГЖИ Тульской области заставят УК содержать двор в порядке, если жителям самим не под силу убедить ее начать работать, а не только собирать плату за содержание общедомового имущества.