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В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор

В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор

Незрячим и так тяжело передвигаться по городу, а тут еще и во дворе собственного дома поджидает опасность.

В редакцию Myslo обратился житель дома №7 по ул. Энергетиков в Щекино Александр Савкин, он инвалид по зрению и является председателем местного отделения Всероссийского общества слепых.

Александр Савкин

– В нашем доме очень много людей, которые являются полностью слепыми или имеют ограниченную возможность видеть, потому что раньше в нем получали жилье те, кто являлся членом щекинского отделения Всероссийского общества слепых, – рассказал мужчина. – Сейчас подавляющее большинство жителей его – пенсионеры. 

 

Незрячим и так тяжело передвигаться по городу, а когда еще в собственном дворе поджидает опасность, то и вовсе лишний раз подумаешь, прежде чем отправляться даже в магазин или к врачу. После проливных дождей двор в глубоких лужах. 

– Двор в ямах, ограждение, по которому должны ориентироваться те, кто плохо видит, перекошено. Мы много раз обращались и в местную нашу администрацию, и в управляющую компанию. Никому нет дела до слепых и в каком жилье они живут! – отмечает он.

Александр Савкин надеется, может прокуратура и ГЖИ Тульской области заставят УК содержать двор в порядке, если жителям самим не под силу убедить ее начать работать, а не только собирать плату за содержание общедомового имущества.

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В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 1
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 2
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 3
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 4
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 5
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 6
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 7
В Щекино жители дома для слепых просят отремонтировать двор, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:01 +9
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