«Арсенал» — «Спартак»: запоминается последняя фраза

То, чего мы так давно ждали, наконец случилось. Правда, лишь наполовину. «Арсенал» наконец-то опять играет, но вот «Спартаку» в первом после рестарта матче уступил.

Футбол после рестарта — это, конечно, для истории. Все вроде бы и так, как раньше, и не так. Все те же болельщики в красно-желтых цветах, только их мало. К сожалению, на стадионе мест выделено только на десять процентов от вместимости. Или к счастью — поначалу ведь вообще не хотели никого пускать. При этом болельщики, рассредоточившиеся по всей восточной трибуне и поредевший сектор «Север» создавали вполне себе хорошую домашнюю атмосферу.

Болельщиков «Спартака», равно как и других команд гостей, Москва решила не пускать на матчи РФПЛ, но хоть и считанные единицы, поклонники красно-белых все равно присутствовали. Хотя при входе на стадион у тебя регулярно спрашивали не только абонемент или аккредитацию, но и паспорт, после чего сличали и то и другое. Враг не пройдет! Только если просочится.

Скамейки запасных — временно на четвертом и пятом секторах западной трибуны. Почему резервные футболисты, трижды проверенные, находящиеся в так называемой чистой зоне, готовые выйти на поле и вступать в единоборства, должны соблюдать демонстративную санитарную дистанцию друг от друга — загадка. Разве только в назидание всем нам. Чтобы мы смотрели на них и брали пример. Тогда непонятно, почему применительно к «Ростову» сейчас даже обсуждается любая идея, которая позволит выйти на матч с «Арсеналом» непионерским составом.

В Ростове ведь уже определили, что карантин надо исчислять с 13-го, когда был выявлен первый случай положительного теста. Поскольку ни о какой дополнительной проверке от РФС мы не слышали, по-видимому, поверят на слово. Клуб джентльменов просто. Хотя 13 — это только начало. Если о случае заболевания было объявлено в лучшем случае 17-го, а то и 18 июня, то второй, третий, четвертый заболевший вполне вероятно были уже после нулевого пациента.

И вообще — неужели команда уже с 13 июня сидела на карантине? Ой ли?!!

Конечно, это все свидетельство растерянности перед коронавирусным фактором. Во время войны и разрухи в футбол когда-то уже играли, а вот во время пандемии и самоизоляции — еще нет. Это все новый опыт и трудно предусмотреть все, где-то хочется и перестраховаться. А тут еще новые случаи заболеваний отмечаются чуть ли не каждый день. Что делать? Отменять чемпионат? Кричать гипс снимают?

Вообще-то в нашей истории уже был похожий прецедент, во время исторического матча команд «Зубило» и «Шайба». Когда стало понятно, что происходящее превратилось в фарс, организатор этого мероприятия, прислушавшись к требованию Вольки ибн Алеши, все безобразие немедленно прекратил. То есть — организатор внес немедленные, по ходу матча, поправки в регламент, по которым если ты болен корью играть в футбол нельзя.

Вот и сейчас, наверное, людям, ответственным за проведение соревнований, надо не футбол смотреть, а уже сидеть в высоких кабинетах и разрабатывать немедленные поправки, как жить дальше. Имея уже при этом на столах предложения рабочей группы о том, какие требуются изменения. Например, чтобы команды, попавшие на карантин, за два технических поражения не исключались из чемпионата, и им не было необходимости посылать на игру мальчиков. Заодно взять критический огонь на себя, а не делать стрелочников из команды «Сочи» или какой другой, что она в ущерб себе не согласилась на перенос. Если регламент неудачный, в этом виноваты те, кто его составлял, а не те, кто выходит на поле.

Первый тур после рестарта выявил немало новых проблем, и надо не прятать голову в песок, а срочно делать выводы. Так чтобы всем было понятно, как живет российский футбол в тех или иных ситуациях, и они не трактовались двояко. Да, один тур сикось-накось уходит в историю, но впереди еще семь. И команды должны иметь внятное представление, как им поступать, когда становится горячо. Чтобы, например, не было искушения скрыть то или иное ЧП в клубе.

В советское время было понятие весенний футбол. Имелось в виду, что первые туры — они и есть первые туры. Футболисты еще толком не проснулись, поля ужасные, сезон длинный, мяч круглый. И вообще плохая лошадка со старта всегда резво бежит. Теперь, по-видимому, будет какой-нибудь пандемийный футбол. Стартовые матчи чемпионата производят странное впечатление: команды играют практически без центра поля, аутсайдеры в несколько минут переворачивают неудачный для них ход матча, а ЦСКА выглядит слабой тенью команды «Сочи» первой половины чемпионата. Похоже, команды пока ментально не вкатились в сезон, частично по-прежнему находятся на карантине.

Вот и «Арсенал» вышел на игру в непривычном виде. Вернулся на позицию номер один Егор Шамов. Вернулся, и сразу капитаном, Игорь Горбатенко. Впервые вышел в старте Юрий Ковалев. Начал матч на позиции центрального защитника Георги Костадинов. Так и не приехал из Германии Роберт Бауэр. Немало уже для того, чтобы рассчитывать увидеть другой «Арсенал» по сравнению с мартовскими матчами.

Шамов в итоге пропустил три, в нескольких моментах выручил. Претензий по пропущенным мячам к нему предъявить сложно.

Разве только по части вратарского фарта.

Ну тогда и Акинфеев во всем виноват, что его команда в тот же день влетела «Зениту» с разницей в четыре мяча.

Горбатенко, как мы и отмечали еще в марте, когда его отсутствие на поле заметно ощущалось, добавил игре креативности. Но видно, что пока он еще не в форме, которую надо будет набирать через игры. Ни одного фирменного дальнего удара у Игоря не получилось. Но, кстати, соперники нашей дальнобойной артиллерии вообще уделили повышенное внимание, и практически ничего в этом компоненте «Арсеналу» не позволили. За исключением, может, удара Лесового под занавес матча, на который красиво среагировал Максименко.

Ковалев много старался, больше проявил себя в атаке, чем в обороне. В каких-то эпизодах показал себя игроком, который может принимать быстрые решения. Ему, конечно, не хватает опыта и куража. И главная его задача теперь — прогрессировать. Уровня игры против «Спартака» чтобы закрепиться в основной обойме — мало. Но уровня игры против «Спартака» как отправной точки — наверное, может хватить.

Собственно игрового тонуса не хватало обеим командам. Отсюда и достаточно большое для матча команд, которые друг друга опасались, голевых моментов. Тонус — он же потому и игровой, что восстанавливается играми. А после трехмесячного перерыва и всего одной контрольной встречи его не вернешь. Собственно это обстоятельство сказалось во втором, и особенно в третьем пропущенном «Арсеналом» мяче — потеря концентрации. То, чего тульские футболисты в играх с топ-клубами обычно себе не позволяют.

Но и при всем этом все могло сложиться по другому. Ведь до первого пропущенного гола у хозяев были две супервозможности открыть счет. Это когда Ткачев бил с нескольких метров, но попал мячом в защитника, а потом Беляеву не хватило инстинкта убийцы хладнокровно распорядиться мячом, когда он оказался вообще один перед вратарем. Теперь «Спартаку» пришлось бы активнее идти вперед, давая возможность «Арсеналу» перейти на свою любимую игру контратаками. Случилось в итоге наоборот.

Самое, конечно, светлое пятно в матче — компенсированные минуты, в ходе которых «Арсенал» едва не отыгрался. Первое результативное действие в своей тульской карьере сделал Ламек Банда, точно исполнивший передачу на Евгения Луценко. Банда вообще здорово провел тот небольшой отрезок матча, который ему доверили тренеры, за что, собственно, и был вознагражден голевым пасом.

Ну и, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза.

У нас правда, вышла не фраза, а целый абзац, во всех смыслах этого слова. Сначала случился странный эпизод с пенальти, который судья матча Евгений Турбин разглядел после многочисленных просмотров по системе ВАР. Хотя, чем дольше смотришь, тем больше склоняешься к мысли, что в этом эпизоде правила скорее нарушал Григалава, игравший опасно для себя — согласно футбольным правилам этого делать нельзя. То есть когда ты бьешь через себя, задирая ногу высоко вверх, а рядом стоят защитники — как это было в памятном осеннем эпизоде с Евгением Луценко, это опасная игра в отношении соперника, можно нанести травму. А когда ты низко опускаешь голову, и вступаешь в борьбу, ты можешь заработать травму себе. Этого тоже делать не следует.

Как бы то ни было, на 96-й минуте, при счете 1:3, почему бы и не трактовать этот эпизод так, как это сделал Турбин. Заодно напомнить тренерскому штабу «Арсенала», что проблемы с исполнением пенальти никуда не делись. Хотя Лесовой пробил-то хорошо — и сильно, и в самый угол, но Максименко был молодцом. Отбил, правда, неловко — все на того же Лесового, и он сделал счет вполне себе приличным — 2:3.

По ходу матча «Арсенал» мог, конечно же мог рассчитывать на большее. Но если смотреть на все происходящее в космическом масштабе, в трех поражениях подряд есть некая логика. Ведь, заработав невероятную концовку в Сочи, надо было немедленно этим воспользоваться. Фортуна же просто так не улыбается, она любит смелых и дерзких. Однако «Арсенал», наоборот, проиграл с этим дурацким пропущенным голом в Оренбурге, потом так же нелепо дома «Рубину». Вот и в матче со «Спартаком» небеса дали возможность первыми забить мяч. Но поскольку этого не случилось, прилетела обратка.

Штирлиц, правда, о котором мы чуть выше упомянули, выпутывался и не из таких сложных ситуаций, потому что никогда не сдавался. Того же пожелаем и нашей команде.