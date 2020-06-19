В Узловой осудили 17-летнего сексуального маньяка

Парень отбудет пять лет в воспитательной колонии.

В Узловой суд вынес приговор 17-летнему местному жителю. Он обвинялся в двух эпизодах преступлений по ч.1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и в одном по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 25 сентября 2019 года в подъезде одного из домов на улице Завенягина парень догнал женщину, поднимавшуюся по лестнице в свою квартиру, и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Когда потерпевшая закричала, извращенец убежал.

Подобное преступление парень совершил 27 сентября 2019 года. В тамбуре спортивного комплекса он напал на женщину и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Когда потерпевшая стала оказывать сопротивление и ударила маньяка, он сбежал.

5 июня 2019 года преступник напал на школьницу, с которой ранее был знаком (девушка младше 14 лет). Недалеко от квартала 50 лет Октября маньяк, применяя насилие, совершил в отношении жертвы действия сексуального характера. Потерпевшая оказала сопротивление, извращенец убежал.

- В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления следственным органом внесены соответствующие представления в органы опеки и попечительства, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Суд назначил парню наказание в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.