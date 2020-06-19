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В Тульской области пассажирский микроавтобус врезался в грузовик
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области пассажирский микроавтобус врезался в грузовик

Точное количество пострадавших устанавливается.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 304 км автодороги «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса «Ивеко», следовавший по маршруту «Ефремов — Новомосковск», врезался в попутный грузовик.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Устанавливается точное количество пострадавших и их личности.

Предположительно, полученные пострадавшими травмы не угрожают жизни. Проводятся все необходимые мероприятия для организации дорожного движения на указанном участке трассы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:55 +2
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