В Тульской области пассажирский микроавтобус врезался в грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 304 км автодороги «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса «Ивеко», следовавший по маршруту «Ефремов — Новомосковск», врезался в попутный грузовик.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Устанавливается точное количество пострадавших и их личности.

Предположительно, полученные пострадавшими травмы не угрожают жизни. Проводятся все необходимые мероприятия для организации дорожного движения на указанном участке трассы.