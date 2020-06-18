В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

В городе проходит традиционная акция по раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

18 июня в Туле ожидается до 31 градуса тепла. Из-за жары в городе с 10.00 до 19.00 питьевую воду будут раздавать по следующим адресам: