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В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

В городе проходит традиционная акция по раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.

18 июня в Туле ожидается до 31 градуса тепла. Из-за жары в городе с 10.00 до 19.00 питьевую воду будут раздавать по следующим адресам:

  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской;
  • пересечение Красноармейского пр. и ул. Фрунзе;
  • ул. Октябрьская, 95;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9; 
  • ул. Пузакова, 5;
  • ул. Смидович/9 Мая, 5; 
  • ул. Фрунзе, 5; 
  • ул. Кауля, 45; 
  • ул. Н. Руднева, 62.
  • пересечение ул. Марата и ул. Ложевой. 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +5
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