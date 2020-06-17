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У тульского предпринимателя потребовали деньги за итог «коронавирусной» проверки Роспотребнадзора

У тульского предпринимателя потребовали деньги за итог «коронавирусной» проверки Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о том, что оно к этому факту не причастно.

Официальное сообщение о факте мошенничества появилось на сайте ведомства.

Неизвестные лица, которые представились должностными лицами Роспотребнадзора, позвонили предпринимателю из Тулы с номера телефона 8−917−632−57−00 и сообщили о якобы предстоящей проверке по соблюдению требований по профилактике COVID-19. Звонившие предлагали перевести определенную сумму денег путем перечисления через банкомат на номер телефона 8−991−749−50−16.

«Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание предпринимателей, что должностные лица Управления осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о своей непричастности к данным фактам и призывает не идти на поводу у мошенников!

Одновременно разъясняем, что при обнаружении подобных фактов предприниматели могут обратиться в Управление по телефону 37−70−03, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области 24−53−87, в органы полиции», — пишет Роспотребнадзор.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:55 0
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