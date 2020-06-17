Дополнительные пляжи, штрафы и патрули: как готовятся к купальному сезону в Тульской области

Фото из архива Myslo.

С 16 июня в Тульской области официально открыты пляжи и зоны отдыха. По факту полноценно откроются они к выходным, а пока МЧС проверяет безопасность всех водных объектов.

Об этом рассказал на брифинге начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Алексей Павлов – К открытию допущены 57 пляжей и зон отдыха, сейчас идет окончательная подготовка к приему гостей. К выходным мы ждем всех туляков! По прогнозу, в этом году лето будет жарким, а с учетом того, что из-за пандемии многие отказались от поездок на море, спрос на местные зоны отдыха буде повышенным. В связи с этим, было принято решение открыть дополнительные места отдыха. До 1 июля мы планируем открыть еще 12 таких. Помимо этого мы проводим ревизию несанкционированных мест отдыха людей, и делаем все, чтобы перевести их в статус официальных, обеспечить там безопасность отдыхающих. Это важно. Все смерти на воде, которые произошли в прошлом и этом году в Тульской области, были в необорудованных для купания местах.

Все несанкционированные водоемы будут проверяться сотрудниками МЧС. В регионе разработано более 50 маршрутов патрулирования. Нарушителей, то есть тех, кто купается в водоемах, в которых это делать не разрешили, ждет штраф от 500 до 1000 рублей. В МЧС настроены серьезно: если туляки не будут следовать правилам, ведомство будет просить власти увеличить штраф.

Как понять, что пляж санкционированный?

Есть несколько признаков:

У пляжа должно быть разрешение от госинспекции по маломерным судам и Роспотребнадзора. Его можно получить после обследования дна водолазами на глубине до двух метров.

Предусмотрены оборудованные пляжные зоны – буи, нормальное покрытие, специальное ограждение для детей, лежаки.

Дежурят медики и спасатели.

Если всего этого нет, скорее всего, плавая в водоеме, вы рискуете получить штраф.

МЧС помогут внештатные инспекторы

Сейчас работы у сотрудников МЧС активно привлекает общественность к патрулированию мест отдыха. Ведомство приглашает жителей стать внештатными инспекторами ГИМС. Выписывать штрафы внештатники не смогут, зато возьмут на себя обязанности по профилактическим мероприятиям на водоемах.