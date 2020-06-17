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Выпускники колледжей и техникумов Тульской области сдают демонстрационные экзамены
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Выпускники колледжей и техникумов Тульской области сдают демонстрационные экзамены

Государственная итоговая аттестация с использованием этого механизма проводится в регионе с 17 по 27 июня.

На базе учреждений среднего профессионального образования были  подготовлены 25 площадок. Планируется, что в течение всего периода данную форму итоговой аттестации пройдут 309 человек, которые продемонстрируют свои знания и навыки по 11 различным компетенциям.

При условии успешной сдачи экзаменов выпускники получат не только дипломы, подтверждающие получение специальности или профессии, но и Skills Passport — документ, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

Демонстрационные экзамены проводятся в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование». 

17 июня такой экзамен прошел в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий в компетенции «Сварочные технологии». Выпускники в присутствии экспертов выполняли работу по дуговой и полуавтоматической сварке.
 

При этом в условиях режима повышенной готовности предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников, проводится термометрия, соблюдается социальная дистанция. Каждый участник, находящийся на площадке проведения демонстрационного экзамена, обеспечен индивидуальными средствами защиты.

На базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий пройдут еще два экзамена по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Сухое строительство и штукатурные работы».

 
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