Как работает «Мобильный избиратель» в Тульской области: отвечает избирательная комиссия

Фото из архива Myslo.

А также пошаговая инструкция по заполнению заявления через портал «Госуслуги».

1 июля объявлено днем голосования за поправки в Конституцию. Но не все могут сделать это по месту жительства по разным причинам: кто-то переехал в другой район, кто-то в другой город или даже область. Принять участие в голосовании можно с 25 июня.

Механизм «Мобильный избиратель» заменил на выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) или участковых избирательных комиссий (УИК). И теперь процедура голосования по месту нахождения стала удобнее.

«Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации. Правда, подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения нужно заранее.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов рассказал, как можно подать заявление и до какого числа это необходимо сделать.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов – В рамках проведения общероссийского голосования 1 июля для участников голосования есть возможность воспользоваться сервисом «Мобильное голосование». Прием заявок на участие в голосовании по месту нахождения граждан ведется с 5 июня и продлится до 21 июня до 14.00. Любой желающий может либо лично прийти и подать заявление через ТИК, УИК, МФЦ, либо не выходя из дома заполнить заявление через портал «Госуслуги».

В прошлом году на выборах в Тульскую областную Думу воспользовались технологией «Мобильный избиратель» порядка 80,5 тыс. человек. На данный момент общее количество заявлений на голосование по месту нахождения составляет около двух тысяч человек. Как отметил Павел Веселов, большинство заявлений приняли именно через портал «Госуслуги».

Как оказалось, подать заявление через «Госуслуги» очень просто, даже не нужно приходить лично, чтобы подать заявление. Вся процедура занимает не больше пяти минут. Корреспондент Myslo проверил это на себе и составил простую инструкцию, как воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

Войдите в свой личный кабинет на портале «Госуслуги»,

На главной странице вы увидите баннер о всероссийском голосовании,

Выберите пункт «Выбрать удобный участок» и нажмите на кнопку «Перейти к услуге».

Выберите удобный способ подачи заявления: через «Госуслуги» или лично в МФЦ, ТИК или УИК.

Если вы выбрали «Продолжить заполнять заявление на портале», то далее следует нажать кнопку «Перейти к заявлению».

Все поля для ввода данных будут заполнены автоматически и дублировать их не придется.

Введите адрес регистрации по месту жительства (тот, который указан в паспорте).

Выберите удобный вам участок для голосования, где вы желаете проголосовать. На интерактивной карте можно найти ближайший участок к фактическому месту проживания. Мы для примера выбрали участок №2405.

Проставьте нужные галочки в полях.

Нажимаем «Подтвердить». Далее для отправки заявления в ЦИК России необходимо ввести код подтверждения, отправленный на номер вашего мобильного телефона.

После всех проделанных операций вам придет уведомление о том, что ваше заявление отправлено в ЦИК и находится на рассмотрении. После подтверждения запроса можно отправляться в день голосования на выбранный избирательный участок, соблюдая все санитарные нормы.