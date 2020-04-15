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Экс-главврача Суворовской райбольницы осудят за получение 30 взяток на 2,2 млн рублей
Фото из архива MySlo

Экс-главврача Суворовской райбольницы осудят за получение 30 взяток на 2,2 млн рублей

Сергей Кудряшов находится под домашним арестом, уголовное дело направлено в суд.

В Суворовский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» Сергея Кудряшова. Он обвиняется во взяточничестве, в деле насчитывается  в совершении 30 эпизодов. Согласно материалам дела, Кудряшов собирал деньги со своих подчиненных за общее покровительство и попустительство по службе.

Главврач выписывал медперсоналу премии, а часть начисляемых сумм через посредника возвращалась руководителю. Выплаты начислялись ежемесячно на протяжении почти двух лет. За это время общая сумма взяток, полученных главой больницы, превысила 2,2 млн рублей. Обвиняемый ожидает суда под домашним арестом.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:25 +4
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Сергей Кудряшов
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