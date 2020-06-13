новости
новости
Регистрация
Под Тулой два человека погибли в горящем доме

Под Тулой два человека погибли в горящем доме

Еще один пострадал и доставлен в больницу. Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.

Сообщение о пожаре в деревне Ямны поступило  на пульт дежурного диспетчера «Единой службы спасения-112» 13 июня, в 03:41. К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета. Ликвидировать открытое горение удалось в 04:25. 

Несмотря на усилия пожарных, деревянный дом полностью сгорел.  При тушении пожара обнаружены тела, проживавших там 49-летнего мужчины и 39-летней женщины.

Находившийся в доме 19-летний сын пострадавших доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медпомощь.

В настоящее время по данному факту Следственным отделом по Зареченскому району города Тулы проводится доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.   

Предположительной причиной пожара является неисправность электропроводки. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 600 домов в Тульской области остались без электричества
Более 600 домов в Тульской области остались без электричества
В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадали три человека
В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадали три человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.