Под Тулой два человека погибли в горящем доме

Еще один пострадал и доставлен в больницу. Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.

Сообщение о пожаре в деревне Ямны поступило на пульт дежурного диспетчера «Единой службы спасения-112» 13 июня, в 03:41. К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета. Ликвидировать открытое горение удалось в 04:25.

Несмотря на усилия пожарных, деревянный дом полностью сгорел. При тушении пожара обнаружены тела, проживавших там 49-летнего мужчины и 39-летней женщины.

Находившийся в доме 19-летний сын пострадавших доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медпомощь.

В настоящее время по данному факту Следственным отделом по Зареченскому району города Тулы проводится доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Предположительной причиной пожара является неисправность электропроводки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.