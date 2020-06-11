В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 186 километре автодороги М-2 «Крым» (поворот на Маслово). По предварительным данным, там столкнулись три транспортных средства — «Опель Астра», «Лада Ларгус» и грузовик «Рено».

Предположительно, женщина-водитель «Опеля», в салоне автомобиля которой находился ребёнок, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в «Ларгус», в салоне которой было четыре человека. Затем оба транспортных средства столкнулись с грузовиком.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в настоящий момент есть информация о шести пострадавших в легковых машинах.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все подробности случившегося, в том числе личности участников ДТП и механизм столкновения.