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В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек

В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек

Вся информация о происшествии уточняется.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 186 километре автодороги М-2 «Крым» (поворот на Маслово). По предварительным данным, там столкнулись три транспортных средства — «Опель Астра», «Лада Ларгус» и грузовик «Рено».
 
Предположительно, женщина-водитель «Опеля», в салоне автомобиля которой находился ребёнок, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в «Ларгус», в салоне которой было четыре человека. Затем оба транспортных средства столкнулись с грузовиком.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в настоящий момент есть информация о шести пострадавших в легковых машинах.
 
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все подробности случившегося, в том числе личности участников ДТП и механизм столкновения.
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В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 1
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 2
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 3
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 4
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 5
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 6
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 7
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 8
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 9
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 10
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 11
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 12
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 13
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 14
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 15
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 16
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 17
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 18
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 19
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 20
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 21
В серьезном ДТП под Тулой пострадали шесть человек, Фото: 22
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:22 +6
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